Manisa Büyükşehir Belediyesinden Açıklama
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Manisa Büyükşehir Belediyesinden Açıklama

Manisa Büyükşehir Belediyesinden Açıklama
Habermetre - Haberler | Toplum

Manisa Büyükşehir Belediyesinden, son zamanlarda kamuoyunda da gündeme gelen ön inceleme ve araştırma süreci ile ilgili açıklama yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesinden, son zamanlarda kamuoyunda da gündeme gelen ön inceleme ve araştırma süreci ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada sürecin salahiyetinin sağlanması açısından alınan kararlara da yer verildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yapılan başvuruya binaen Manisa Valiliği'nce ön inceleme ve araştırma gerçekleştirilmek üzere muhakkik ataması yapılmakla birlikte ön inceleme ve araştırma süreci devam etmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan yazılı şahıs başvurusuna da istinaden savcılık tarafından inceleme ve araştırma sürmekte olup, henüz sonuçlanmamıştır. Ayrıca Sayıştay Başmüfettişliğince yapılan denetimler kapsamında yapılan incelemelerin sonuçlanması beklenmekte olup, Belediyemiz bünyesinde kamu hizmetlerinin yürütülmesi, sürecin salahiyetinin sağlanmasını teminen yapılan inceleme ve araştırmalar sonuçlanıncaya kadar Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, mevcut görevinden alınarak münhal kadroya atanmıştır. Yıldırım'a bağlı olarak çalışmakta olan daire başkanlıkları ise aşağıdaki gibi görevlendirilmiştir.

1- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya'ya bağlı olarak çalışması,

2- Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Zabıta Dairesi Başkanlığının Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu'ya bağlı olarak çalışması,

3- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal'a bağlı olarak çalışması kararı alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz. "

Kaynak: Habermetre

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