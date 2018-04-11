Manisa Büyükşehir Belediyesindeki Borçlanma Yetkisi Tartışması

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, "Manisa Büyükşehir Belesiyesinin toplam borç stoğunun giderek arttığı kanaatindeyiz. Bu nedenle mecliste borçlanma yetkisine onay vermedik." dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin nisan ayı oturumunda yaşanan borçlanma yetkisi tartışmasına ilişkin basın toplantısı düzenleyen Mersinli, "red oyu" vermelerinin gerekçelerine ilişkin bilgi verdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin borçlanma taleplerine kentin alt yapısını ilgilendiren konularda destek verdiklerini belirten Mersinli, bu kapsamda çeşitli yatırımlarla ilgili 400 milyon lira borç stoğu oluştuğuna dikkati çekti.

Mevcut yasalara göre belediyelerin sınırsız borçlanamayacağına dikkati çeken Mersinli, şöyle konuştu:

"Borçlanma iznini belediye meclisleri karar vermektedir. Ancak Manisa Büyükşehir Belediyesi için toplam borç stoğu fazladır. Geçen yıl gerçekleşen borçlanma toplam gelirin 1,5 katının yeniden değerleme oranı olan yüzde 14 fazlası kadardır. Bu da 1 katrilyon 280 trilyondur. Şimdi 400 trilyon borç olduğuna göre kalan limitimiz 880 trilyon civarıdır. Bu limite borç faizleri de dahil edilmelidir. Bütün bu durumlar 4749 sayılı kamu finansmanı ve borç yönetiminin düzenlenmesi hakkında kanun ile yapılmıştır. Kanuna aykırı borçlanan belediye yetkilileri hakkında failleri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen durumlarda 5437 sayılı Türk Ceza Kanununun görevini kötüye kullanmaya ihlalleri hükümleri uygulanır. 2018 mali yılı için Büyükşehir Belediye Meclisinin yetkisi ise, toplam geliri olan 749 milyon liranın yüzde 10'u olan 74,9 milyonun yeninden değerleme oranı olan yüzde 14 attırılmış haliyle 85 milyon liradır."

Bu durumda borçlanma yetkisinin İçişleri Bakanlığının iznine tabi olduğunu belirten Mersinli, "Bu yıl da alt yapı ihtiyaçları kadar borçlanmaya onay vermeyi düşünmüştük. Grup olarak talebimiz ise bu konunun Plan Bütçe Komisyonunda enine boyuna her boyutu ile incelenmesi ve bir öncelik sıralaması yapılarak eldeki imkanların en verimli şekilde kullanılmasıdır. Büyükşehir Belediye Başkanı ise borçlanma konusunun yüzeysel olarak konuşulması ve birkaç gün içinde karar verilmesini istemektedir. Adeta bu işi oldu bittiye getirmek istemektedir. İtirazımız bunadır." şeklinde konuştu.