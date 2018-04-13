Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Maski'den Ortak Çalışma!

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde bulunan derelerde yürüttüğü çalışmalar sayesinde dereleri daha sağlıklı hale getirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Muradiye'deki derede yapılacak ilaçlama çalışması öncesinde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı temizlik çalışmasına başladı. 2 bin 500 metrelik temizlik sayesinde dere rüsubattan arındırılarak su akışı sağlıklı hale getirilecek. Temizlik çalışması sonrasında Sağlık İşleri Daire Başkanlığı derede, insana ve çevreye zarar vermeyen ilaçlar kullanarak yapacağı çalışma ile de sivrisinek ve karasinek popülasyonunu ortadan kaldıracak.

MUHTAR AYKIRAN'DAN TEŞEKKÜR

Yunusemre Muradiye Mahalle Muhtarı Eyüphan Aykıran, "Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün mahallemizde bulunan derede yapacağı çalışmalardan dolayı çok memnunuz. Deremizin temizlenmeye ve ilaçlanmaya ihtiyacı vardı. Derede sağlıklı su akışı yoktu. Yol kenarında olduğundan dolayı araç kullanan vatandaşlarımızın görüşünü de engelliyordu. MASKİ'nin başlattığı temizlik çalışması sayesinde kötü görüntü ortadan kalkacak. Büyükşehir Belediyemizin temizliğin arkasından yapacağı ilaçlama çalışması sayesinde de deremiz daha güzel olacak. Bu hizmetlerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun'a teşekkür ederim" dedi.