Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ'den Gölmarmara'ya ziyaret

GÖLMARMARA, MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ yetkililerinden oluşan heyet, Gölmarmara ilçesine bağlı Değnekler ve Beyler Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, MASKİ İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkililerinden oluşan heyet Gölmarmara ilçesine bağlı Değnekler ve Beyler mahallelerini ziyaret etti. Mahalle muhtarları ve mahallelilere Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten heyet, vatandaşların istek ve taleplerini de dinledi. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ'nin ilçede yaptığı hizmetleri anlatan heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün hediyelerini mahalle muhtarlarına ve vatandaşlara takdim etti. Ziyaretlerde, Büyükşehir Belediyesi Gölmarmara Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Kağan Tunçelli ve MASKİ İlçe Şefi Lütfi Ersöz de hazır bulundu. Heyet, ziyaretlerin ardından Büyükşehir Belediyesi Gölmarmara hizmet binasına da ziyaret gerçekleştirerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından yakın zamanda Gıda Bankası olarak hizmet verecek binada incelemede bulunan ekip ilçe ziyaretini sonlandırdı.

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla 17 ilçe ve 1088 mahallede vatandaşların refahı için hizmetlerin devam ettiğini belirtti. Daire Başkanı Aksoy, "Büyükşehir Belediyesinin ve MASKİ'nin mahallelere götürdüğü hizmetlerin takibi ve sürdürülebilirliği açısından muhtarlarımızla iletişimimizi sıkı tutuyoruz. Muhtarlarımızın görüşlerini alıyor, istek ve talepleri dinliyoruz. Bunun yanında mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da görüşlerini önem veriyoruz" diye konuştu. - MANİSA

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