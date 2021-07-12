Manisa Büyükşehir Belediyesi üreten kadınları destekliyor
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Manisa Büyükşehir Belediyesi üreten kadınları destekliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi üreten kadınları destekliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Zafer Kalkınma Ajansı SOGEP kapsamında hazırladığı 'Kadınlar Üretiyor Ekonomi Canlanıyor Projesi' kapsamında Kula ilçesinde Nar Çiçeği Hanım Eli Derneği'ni ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi heyeti, derneğe profesyonel üretim makinelerini ve mutfak...

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Zafer Kalkınma Ajansı SOGEP kapsamında hazırladığı 'Kadınlar Üretiyor Ekonomi Canlanıyor Projesi' kapsamında Kula ilçesinde Nar Çiçeği Hanım Eli Derneği'ni ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi heyeti, derneğe profesyonel üretim makinelerini ve mutfak ekipmanlarını teslim etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Zafer Kalkınma Ajansı'nın SOGEP kapsamında hazırladığı 'Kadınlar Üretiyor Ekonomi Canlanıyor Projesi' kapsamında Kula ilçesinde Nar Çiçeği Hanım Eli Derneği ziyaret edilerek, profesyonel üretim makinelerini ve mutfak ekipmanları teslim edildi. Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Faik Şentürk ve şube müdürlerinden oluşan heyet, ziyarette yer aldı.

"Önemli bir projeyi hayata geçirdik"

Dernek yöneticileri ile bir araya gelen ve çalışmaları hakkında bilgi alan Büyükşehir Belediyesi heyeti, dernek üyesi kadınlar tarafından üretilen ürünleri de yerinde inceledi. 'Kadınlar Üretiyor Ekonomi Canlanıyor Projesi'nin 1 milyon 70 bin lira bütçeli bir proje olduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, "Yüzde 84 Zafer Kalkınma Ajansı'ndan destek almaya hak kazanan projemizi önemsiyoruz. Çünkü Manisalı kadınların elinin değdiği ürünlerin satışı ve bunların markalaşması noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak önemli bir projeyi hayata geçirdik. Bundan dolayı mutluyuz. Bugün de Kula ilçemizdeki Nar Çiçeği Hanım Eli Derneği'ni ziyaret ederek, projemiz kapsamındaki üretim makinelerinin ve mutfak ekipmanlarının teslimini gerçekleştirdik. Bizlere her zaman destek olan Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde çalışmalarımız devam edecek" dedi. - MANİSA

Manisa Büyükşehir Belediyesi üreten kadınları destekliyor
Manisa Büyükşehir Belediyesi üreten kadınları destekliyor
Manisa Büyükşehir Belediyesi üreten kadınları destekliyor
Manisa Büyükşehir Belediyesi üreten kadınları destekliyor
Manisa Büyükşehir Belediyesi üreten kadınları destekliyor
Manisa Büyükşehir Belediyesi üreten kadınları destekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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