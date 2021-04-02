Manisa Büyükşehir Belediyesi otizm için 'Mavi Işık' yaktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa Büyükşehir Belediyesi otizm için 'Mavi Işık' yaktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Manisa Büyükşehir Belediyesi otizm için 'Mavi Işık' yaktı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde 'Otizme Mavi Işık Yak' kampanyasına destek vermek amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi hizmet binası ve Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı'nı mavi renkle aydınlattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde 'Otizme Mavi Işık Yak' kampanyasına destek vermek amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi hizmet binası ve Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı'nı mavi renkle aydınlattı.

2 Nisan Otizme Farkındalık Günü kapsamında Tohum Otizm Vakfı'nın düzenlediği, 'Otizme Mavi Işık Yak' kampanyasına, Manisa Büyükşehir Belediyesi de, Büyükşehir Belediyesi hizmet binası ve Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı'nı mavi renkle aydınlatarak destek oldu. Konu ile ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde otizme dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla şehrin simge projelerinin mavi ışıkla aydınlatıldığı belirtildi. Açıklamada, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatıyla çalışmanın yapıldığı da belirtilirken, otizmin eksiklik değil, farklılık olduğu vurgulandı. - MANİSA

Manisa Büyükşehir Belediyesi otizm için 'Mavi Işık' yaktı
Manisa Büyükşehir Belediyesi otizm için 'Mavi Işık' yaktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Cahit Özkan Ali İhsan Su Erkan Kandemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Can Bartu Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Manisa Büyükşehir Belediyesi otizm için 'Mavi Işık' yaktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 13:04:33. #1.14#
title