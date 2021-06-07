Manisa Büyükşehir Belediyesi öğrencileri yeni döneme hazırlayacak
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Manisa Büyükşehir Belediyesi öğrencileri yeni döneme hazırlayacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi öğrencileri yeni döneme hazırlayacak
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi ve Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi, 4-5-6 ve 7. sınıflara başlayacak olan öğrenciler için 'Hazırlık Kursları' düzenleyecek.

Kurs kayıtlarının 7 Haziran itibariyle başladığını ve 2 Temmuz tarihine kadar devam edeceğini belirten Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, 6 Temmuz'da başlayacak olan kurslarda öğrencileri yeni döneme ve yüz yüze eğitime hazır hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin eğitiminde açtığı kurslarla önemli bir hizmet veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, 4-5-6 ve 7. sınıflara başlayacak olan öğrenciler için 'Hazırlık Kursları' düzenleyecek. 7 Haziran Pazartesi (Bugün) itibariyle kurs kayıtlarının başladığı ve 2 Temmuz tarihine kadar kayıtların devam edeceğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, "Kurslarımızda koronavirüs tedbirlerine riayet ederek, maske, mesafe ve temizlik konuları üzerinde titizlikle durarak hizmet veriyoruz. Atatürk ve Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezlerimizde '4-5-6-7 Sınıflar Hazırlık Kursları' da yine aynı titizlikle yapılacak. Amacımız, bir süredir uzaktan eğitimle devam eden öğrencilerimizi yüz yüze eğitim sürecine adapte edebilmek. 6 Temmuz'da başlayacak olan kurslarımıza tüm öğrencilerimizi davet ediyoruz. Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde her yaştan hemşehrilerimize eğitim hizmeti vermeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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