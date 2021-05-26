Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Turgutlu'ya inceleme ziyareti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yatırımları ve çalışmaları yerinde incelemek üzere Turgutlu'ya ziyarette bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yatırımları ve çalışmaları yerinde incelemek üzere Turgutlu'ya ziyarette bulundu. Öztozlu ziyaretinde ayrıca Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ı da makamında ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaları ve yatırımları incelemek üzere ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Öztozlu, Turgutlu ilçe ziyaretinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi, yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öztozlu'ya ziyaretinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay eşlik etti. Öztozlu, ilçe ziyaretinde ilk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Muhtarlık İşleri Müdürü Hakan Ulak'ı yerinde ziyaret etti. Ulak, Öztozlu'ya Turgutlu ilçesinde yapılan çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgilendirmede bulundu. Öztozlu ve Ulak, ilçeye yapılacak olan çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Turgutlu ilçe ziyaretinde, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ı da makamında ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Sel ve Fen İşleri Müdürü İbrahim Tunçkol'un da bulunduğu ziyarette, Başkan Çetin Akın ile birlikte Turgutlu'ya yapılacak olan yatırımlar ve çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Akın ve Genel Sekreter Yardımcısı Öztozlu, ziyaretin ardından Turgutlu'ya yapılacak olan yatırımlar için incelemelerde bulundu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı