Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ağustos ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı
11.08.2020 22:11 | Son Güncelleme: 11.08.2020 22:15

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ağustos ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda meclis üyelerine hitap etti. Başkan Ergün, "Geçtiğimiz hafta Kurban Bayramımızı idrak ettik. Bu vesileyle bir kez daha hepinizin bayramını kutluyor, kurban ibadetini yerine getiren hemşerilerime ibadetlerinin Allah katında kabul olmasını diliyorum. Dün, Hakkari Yüksekova'da zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 evladımız şehit oldu. Pazar günü de Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir evladımız şehit düştü. Bu vesileyle aziz vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Liselere Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte MABEM'in başarısını bir kez daha tescillediğine değinen Başkan Ergün, "Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde ilimiz geneline yaydığımız ve başarı çıtasını her geçen gün arttıran MABEM eğitim kurumlarımız yine bizleri gururlandırdı. Tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 tam puan alan MABEM öğrencilerimiz Ali Arda Çiftçi ve Yunus Emre Güngör başta olmak üzere; 120 öğrencimiz yüzde 1'lik dilime; 52 öğrencimiz yüzde 2'lik dilime; 68 öğrencimiz yüzde 3'lük dilime; 54 öğrencimiz yüzde 4'lük dilime; 67 öğrencimiz yüzde 5'lik dilime; 80 öğrencimiz de yüzde 6'lık dilime girmeyi başardılar. Tüm çocuklarımızı tebrik ediyor, bundan sonraki hayatlarında da başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Şanlı Türk tarihinde çok ayrı yeri olan Ağustos ayına da değinen Başkan Ergün, "Anadolu kapılarının Türklere açıldığı 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi'nden; 26 Ağustos 1922'de başlayıp 30 Ağustos Zaferi ile sonuçlanan Büyük Taarruz'a kadar kahraman atalarımızın anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Bu vesileyle Alparslan'dan Osman Bey'e, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar aziz atalarımızı saygıyla anıyor, bizlere bu toprakları emanet eden aziz şehitlerimizin kutsal emanetlerine ilelebet sahip çıkacağımızı gururla haykırıyoruz. Ruhları şad mekanları cennet olsun. 30 Ağustos'ta düşman işgalinden kurtulan Demirci'mizin kurtuluş yıldönümünü de kutluyor, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Demirci akıncılarını ve kahraman atalarımızı saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında şehit Eren Bülbül'ü de unutmayan Başkan Ergün, "3 yıl önce bugün, PKK'lı hainler tarafından alçakça şehit edilen Eren Bülbül kardeşimizi ve O'nu korumak için canını ortaya koyan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i de rahmetle anıyorum. Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeleri hepimiz yakından takip ediyoruz. Ülkemiz Mavi Vatan'da uluslararası hukuka uygun hareket etmektedir. Tehditlere dün boyun eğmedi, hiçbir zaman da boyun eğmeyecek. Yüce Allah ordumuzun yar ve yardımcısı olsun" dedi.

Konuşmanın ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirilen Ağustos ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda gündem maddeleri oylanarak karara bağlandı. Tüm maddelerin oylanmasının akabinde 8 Eylül Salı günü saat 18.00'de toplanmak üzere birleşime son verildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü Ekonomi
Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü
Rusya'nın koronavirüs aşısı, Almanya'da 'yüksek riskli deney' olarak nitelendirildi Güncel
Rusya'nın koronavirüs aşısı, Almanya'da "yüksek riskli deney" olarak nitelendirildi
Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi Magazin
Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi
Balık istifi yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, gazetecilere patladı: Sinirlendirmeyin adamı 3. Sayfa
Balık istifi yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, gazetecilere patladı: Sinirlendirmeyin adamı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı geliştirdikleri aşının ilk fotoğrafını paylaştı Dünya
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı geliştirdikleri aşının ilk fotoğrafını paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de gerginlik yaşadığımız Yunanistan'a rest çekti: Misakımız Mavi Vatanımızdır Güncel
Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de gerginlik yaşadığımız Yunanistan'a rest çekti: Misakımız Mavi...
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı: Yunan kıta sahanlığından derhal çekilin
Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı: Yunan kıta sahanlığından derhal çekilin
AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti
AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1183 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1183 yeni vaka tespit edildi
Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, kararını verdi: Şimdilik böyle bir düşüncem yok
Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, kararını verdi: Şimdilik böyle bir düşüncem yok
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
Beşiktaş'ın Bırakmam seni kampanyasında toplanan toplam destek tutarı 150 milyon TL'ye ulaştı
Beşiktaş'ın Bırakmam seni kampanyasında toplanan toplam destek tutarı 150 milyon TL'ye ulaştı
Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
Kaçkar Köyü'ne selin geliş anı köylüler tarafından görüntülendi
Kaçkar Köyü'ne selin geliş anı köylüler tarafından görüntülendi
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Hatayspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile sözleşme imzaladı
Hatayspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile sözleşme imzaladı
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
Galatasaray, Fenerbahçe'yle sözleşmesi biten Mehmet Ekici'yle görüşüyor
Galatasaray, Fenerbahçe'yle sözleşmesi biten Mehmet Ekici'yle görüşüyor
Akdeniz'de sıcak saatler! Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı
Akdeniz'de sıcak saatler! Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi
Bursa'da düğün ve nişan törenlerine saat sınırlandırılması getirildi
Bursa'da düğün ve nişan törenlerine saat sınırlandırılması getirildi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Rize'de sel felaketinden etkilenen Kaçkar Köyü havadan görüntülendi
Rize'de sel felaketinden etkilenen Kaçkar Köyü havadan görüntülendi
Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı
Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi
Genç fenomen Alp Kılınç'a attığı mesajları ifşa olan Nihat Doğan, öfkeden deliye döndü
Genç fenomen Alp Kılınç'a attığı mesajları ifşa olan Nihat Doğan, öfkeden deliye döndü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatma Köse Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Cenk Eren Cem Yılmaz Ajda Pekkan İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Gönül Sergen Yalçın Nihat Özdemir Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Euro Milli Rusya Ağustos
Şu an buradasınız: Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı - Manisa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.8.2020 22:23:41. #1.15#
title