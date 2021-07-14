Manisa Büyükşehir Belediyesi iletişime önem veriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa Büyükşehir Belediyesi iletişime önem veriyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi iletişime önem veriyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara yönelik verdiği hizmetlerin kalitesini arttırmak için hizmet içi eğitim seminerlerine devam ediyor.

Son olarak yapılan eğitim ile vatandaşlara daha kaliteli hizmet verilmesi için 'Halkla İlişkilerde İletişim ve Kamusal Alanda Protokol' konusunda eğitim çalışması yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde görevli personellerine yönelik eğitim seminerleri düzenlemeye devam ediyor. Yeni hizmet binası eğitim salonunda gerçekleştirilen eğitimde personellere yönelik iletişim ve protokol konularında bilgiler aktarıldı. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nca, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürü Yonca Ekmekçi tarafından, 'Halkla İlişkilerde İletişim ve Kamusal Alanda Protokol' konularında eğitim semineri düzenlendi. Vatandaşlarla bire bir ilgilenen personellerin hizmet kalitesini arttırmak, vatandaşlara daha iyi hizmet vermek amacıyla yapılan eğitim çalışmasında Yonca Ekmekçi yaptığı sunumla bilgileri interaktif bir şekilde personellere aktırdı. Eğitim sonunda yapılan karşılıklı diyalog çalışması ile eğitim sona erdi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Varank Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli
Magazin Tarkan Acun Ilıcalı Zeynep Bastık Şahan Gökbakar
Spor Arda Turan Burak Elmas Şenol Güneş Aykut Kocaman Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manisa Büyükşehir Belediyesi iletişime önem veriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 14:13:46. #1.16#

title