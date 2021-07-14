Manisa Büyükşehir Belediyesi iletişime önem veriyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara yönelik verdiği hizmetlerin kalitesini arttırmak için hizmet içi eğitim seminerlerine devam ediyor.

Son olarak yapılan eğitim ile vatandaşlara daha kaliteli hizmet verilmesi için 'Halkla İlişkilerde İletişim ve Kamusal Alanda Protokol' konusunda eğitim çalışması yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde görevli personellerine yönelik eğitim seminerleri düzenlemeye devam ediyor. Yeni hizmet binası eğitim salonunda gerçekleştirilen eğitimde personellere yönelik iletişim ve protokol konularında bilgiler aktarıldı. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nca, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürü Yonca Ekmekçi tarafından, 'Halkla İlişkilerde İletişim ve Kamusal Alanda Protokol' konularında eğitim semineri düzenlendi. Vatandaşlarla bire bir ilgilenen personellerin hizmet kalitesini arttırmak, vatandaşlara daha iyi hizmet vermek amacıyla yapılan eğitim çalışmasında Yonca Ekmekçi yaptığı sunumla bilgileri interaktif bir şekilde personellere aktırdı. Eğitim sonunda yapılan karşılıklı diyalog çalışması ile eğitim sona erdi.

Kaynak: Bültenler