Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Aksa Doğalgaz'dan işbirliği

10.11.2019 14:47 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:52

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Aksa Doğalgaz, arasında başlatılan ortak proje kapsamında iki kurum da birbirine yangın ve doğal gaz konularında eğitim verecek.



Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Aksa Doğalgaz arasında daha önce yapılan protokol gereği iki kurumun karşılıklı olarak eğitim vermesi konusunda anlaşma yapıldı. Yapılan anlaşma ve protokol gereği İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından Aksa Doğalgaz personellerine yangın eğitimi verilecekken, Aksa Doğalgaz personelleri tarafından da İtfaiye Dairesi Başkanlığı personellerine doğalgaz konusunda bilgiler verilecek. İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, yapılan protokol ile iki kurumun da birbirine yararlı bilgiler aktaracağını belirterek, itfaiye personellerinin doğalgaz yangınlarına daha iyi müdahalede bulunabileceklerini Aksa Doğalgaz personellerinin ise olası yangın olaylarının önlenmesi konusunda temel bilgileri edineceklerini kaydetti. Gürhan İnal, yapılan protokolün iki kuruma ve vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti. - MANİSA

Kaynak: İHA