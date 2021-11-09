Manisa Büyükşehir Belediyesi, Bütçesiyle 1'inci

MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, meclis üyelerine ve Manisalılara Manisa Büyükşehir Belediyesinin 30 büyükşehir belediyesi arasında bütçe performans birincisi olduğunu duyurdu. Mali disiplin ve üretken belediyecilik vurgusu yapan Başkan Ergün, "bütçe performansımızda gerçekleştirdiğimiz bu başarı için tüm çalışma arkadaşlarıma sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Bu bir ekip işi, bu başarı da Manisa'nın başarısıdır diyorum" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi bütçesinin 30 büyükşehir belediyesi arasında birinci olduğunu meclis üyeleriyle paylaşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, şunları söyledi: "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren sizlerin de katkı ve destekleriyle hemşerilerimizin gerçekten ihtiyacı olan projeleri, hizmetleri ve çalışmaları hayata geçirdik. Bunları yaparken, üretken belediyecilik ve mali disiplin anlayışımızdan taviz vermedik. Bu bağlamda 'Belediyeler Arası Bütçe Kullanım Performanslarının Resmi Veriler Doğrultusunda Değerlendirme ve Ödüllendirme Projesi' kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyemizin 30 Büyükşehir Belediyesi arasında bütçe performans birincisi olduğunu sizlerle ve değerli hemşerilerimizle bir kez daha paylaşmak istiyorum. Büyükşehir Belediyemiz bütçesi, daha önce de 2015 yılı birincisi, 2016 yılı ikincisi, 2017 yılı ikincisi, 2018 yılı üçüncüsü ve 2019 yılı beşincisi olmuştu. Bu vesileyle bütçe performansımızda gerçekleştirdiğimiz bu başarı için tüm çalışma arkadaşlarıma sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Bu bir ekip işi, bu başarı da Manisa'nın başarısıdır diyorum. "

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