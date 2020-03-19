Manisa Büyükşehir Belediyesi, bakanlık genelgesiyle kapatılan iş yerlerinden kira almayacak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, korona virüs tedbirleri ile ilgili Manisalı vatandaşların yanında olduklarını belirterek, İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği ek genelgeyle kapatılan iş yerlerinden Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerine ait olan kiracılarından...

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, korona virüs tedbirleri ile ilgili Manisalı vatandaşların yanında olduklarını belirterek, İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği ek genelgeyle kapatılan iş yerlerinden Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerine ait olan kiracılarından bu süreçte kira ücreti alınmayacağını duyurdu.

Yurt genelinde tüm dünyayı olumsuz etkileyen korona virüs tehdidine karşı alınan önlemler, Manisa'da da titizlikle uygulanıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi de, il genelinde dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra vatandaşın yanında olan çalışmalara imza atıyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında Manisalı vatandaşlara destek olmaya devam edeceklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İçişleri Bakanlığının ek genelgesini hatırlattı. Genelgeyle Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşların çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle; tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları (atari, playstation vb.), her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine 16.03.2020 pazartesi saat 24.00 itibariyle durdurulduğunu hatırlatan Başkan Ergün, bu kapsamda genelgede belirtilen iş yerlerine dahil olan ve kapatılmak zorunda kalan Büyükşehir Belediyesi, Besot A.Ş. ve MANULAŞ A.Ş.'ye bağlı iş yerlerindeki kiracılardan kriz bitinceye kadar kira alınmayacağını duyurdu.

Kira ücreti alınmayacak

Süreç boyunca Manisalıların yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Ergün, "Büyükşehir Belediyemiz ve belediyemizin iştiraki olan MANULAŞ A.Ş. ile Besot A.Ş tarafından kiraya verilen bazı işyerleri de korona virüsle mücadele kapsamında kapatıldı. Buradaki kiracılarımızın bu süreçten etkilenmemesi için süreç normale dönene kadar kiracılarımızdan kira ücreti alınmayacağını belirtmek istiyorum. Hemşehrilerimiz uyarılara dikkat etsinler ve mümkün olduğunca dışarıda fazla vakit geçirmesinler. Bu süreci hep birlikte olumlu bir şekilde atlatmak için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA