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Manisa Büyükşehir Belediyesi 80 dekarlık araziye hayat verdi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından merkez Yunusemre ilçesine bağlı Asmacık Mahallesinde bulunan atıl durumdaki sondaj kuyusu, elektrik ve trafo yenilemesiyle yepyeni bir hale getirilerek, üreticilerin hizmetine sunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi 80 dekarlık araziye hayat verdi
02.06.2020 13:26 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:29

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından merkez Yunusemre ilçesine bağlı Asmacık Mahallesinde bulunan atıl durumdaki sondaj kuyusu, elektrik ve trafo yenilemesiyle yepyeni bir hale getirilerek, üreticilerin hizmetine sunuldu. Çalışmayla yaklaşık 80 dekar arazinin sulanabilir arazi haline geldiği belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kırsal mahallelerdeki üreticilere destek vermek için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bu kapsamda Yunusemre ilçesine bağlı Asmacık Mahallesinde atıl durumda bulunan sondaj kuyusu değerlendirildi, elektrik ve trafo bakımları yapılarak üreticilerin faydalanabileceği bir hale getirildi. Ayrıca tarımsal sulama tesisi için 100 tonluk bir tarımsal sulama havuzu yapılarak 2032 metre isale hattı ile üreticilerin hizmetine sunuldu.

Muhtardan teşekkür

Asmacık Mahallesinde hizmet vermeye başlayan tesisten faydalanan üreticiler, yapılan yatırımdan çok memnun olduklarını ve kendilerine bir gelir kapısı açıldığını belirterek, yaklaşık 80 dekar daha arazinin hizmetlerine sunulan yeni tesis ile sulanabilir arazi vasfına getirildiğini ifade ettiler. Asmacık Mahallesi Muhtarı Hülya Gezer de, "Yapılmaz deneni yaptık ve bu yıl biber üretimi yapıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu bu yatırım mahallemiz için bir velinimet, bir zamanlar buralarda hiçbir şey olmaz yapılamaz diyenlerin aksine Büyükşehir sesimizi duydu ve yatırım bu zor pandemi sürecinde gerçekleştirildi" dedi. Gezer, "Yapılan yatırımlar için başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca tarımsal sulama tesisimizin yapımında çok büyük çaba göstererek desteklerini esirgemeyen Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Sayın Yılmaz Usta'ya ve ekiplerine de teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

"Desteğimiz devam edecek"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "Yaşanan Covid-19 pandemi sürecinde tarımsal üretim oldukça önem arz ediyor. Tarımsal devamlılığının sağlanması için Kurumumuzun elinde bulundurduğu imkanlar dahilinde bu zorlu dönemlerde üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirebilmek için üreticilerimizin yanında bulunarak onlara destek olmaya devam edeceğiz. Açılan bu yeni tesisimiz Asmacık Mahallesinde bulunan üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, çiftçilerimiz üretime, biz çiftçilerimize destek olmaya devam ediyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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