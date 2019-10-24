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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün'den Nihat Özdemir'e ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu.

24.10.2019 15:02
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün'den Nihat Özdemir'e ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, federasyonun Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette Nihat Özdemir, Cengiz Ergün ve Mevlüt Aktan'a A Milli Takım forması hediye etti.

Kaynak: AA
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