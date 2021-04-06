Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü kapsamında kutlama mesajı yayımladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü kapsamında kutlama mesajı yayımladı.

Ergün, mesajında, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Milli Mücadele'nin haklılığının dünya kamuoyuna duyurulması amacıyla kurulan Anadolu Ajansının 101 yıldır Anadolu'nun sesi olduğunu belirtti.

AA'nın günümüz yayıncılık anlayışına ve şartlarına göre kendini yenilediğini ve 13 dilde yayın yaparak sadece Türkiye'nin değil dünyanın saygın haber ajanslarından biri olduğunu kaydeden Ergün, "Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, bu vesileyle Anadolu Ajansının fedakar ve özverili çalışanlarına başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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