Manisa Büyükşehir 7 bin 500 kişinin ihtiyaçlarını evlerine ulaştırıyor Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgınına karşı tedbir amaçlı gıda bankası hizmetinden faydalanan 60 yaş ve üstündeki ihtiyaç sahibi vatandaşların temel gıda ve temizlik ihtiyaçlarını evlerine ulaştırıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgınına karşı tedbir amaçlı gıda bankası hizmetinden faydalanan 60 yaş ve üstündeki ihtiyaç sahibi vatandaşların temel gıda ve temizlik ihtiyaçlarını evlerine ulaştırıyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde "Yalnız değilsiniz" sloganıyla 17 ilçede hizmet veren gıda bankası, korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması gelmesi nedeniyle harekete geçti ve 60 yaş ve üzeri vatandaşların adreslerine gıda ve temizlik malzemelerinden oluşan yardım kolilerini kendi ekipleriyle ulaştırmaya başladı. Bu kapsamda sokağa çıkması kısıtlanan/yasaklanan tek başına yaşayan ve/veya herhangi bir yakını olmayan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılamak için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatıyla harekete geçen Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, aylık yaklaşık 7 bin 500 kişiye ulaştı. İhtiyaç sahibi vatandaşlar için hazırlanan 250 adet erzak kolisi ve 250 adet temizlik malzemesi içeren yardım kolisi de Şehzadeler Kaymakamlığına teslim edildi.

İyi günde de, kötü günde de her zaman vatandaşların yanında olduklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Tüm dünyada insan sağlığını ciddi anlamda tehdit eden, ülkemizde de yüzlerce kardeşimizin hayatını kaybettiği korona virüs salgını nedeniyle zor ve sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. İnşallah kısa sürede bu belayı ülkemizden def ederiz. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız kanalıyla gıda bankası hizmetinden faydalanan 60 yaş ve üzeri büyüklerimizin evlerine gıda paketlerini ulaştırıyoruz. İnşallah bu zor ve kötü günleri el birliğiyle aşacağız. Bir süre zorunlu olmadıkça hemşehrilerimizden evlerinden çıkmamalarını istiyoruz. Bu vesileyle salgında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavileri devam edenlere acil şifalar diliyorum" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA