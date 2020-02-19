Manisa bu kez 4.2 ile sallandı
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Manisa bu kez 4.2 ile sallandı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 00.23'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, depremde ilk belirlemelere göre yaralanma ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

19.02.2020 08:55 | Son Güncelleme: 19.02.2020 08:55
Manisa bu kez 4.2 ile sallandı

'nın ilçesinde saat 00.23'te 4.2 büyüklüğünde meydana gelirken, depremde ilk belirlemelere göre yaralanma ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

'tan alınan bilgilere göre, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 19.09'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından gece saat 00.23'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre yaralanma ve mal kaybı meydana gelmezken vatandaşlar panik yaşadı. Sarsıntı Manisa'nın yanı sıra İzmir'in de birçok ilçesinde hissedildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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