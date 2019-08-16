MANİSA Bu düğünde gerçek gelin ve damat yok

16.08.2019 13:37

Bu düğünde gerçek gelin ve damat yok

MANİSA'nın Salihli ilçesine bağlı Emirhacılı Mahallesi'nde yaklaşık 10 yıldır süregelen 'kısır düğünü' adlı etkinlikte, yöre kadınları senenin yorgunluğunu eğlenerek attı.

Emirhacılı Mahallesi'nde 10 yıldır gerçekleştirilen, gerçek gelin ve damadın bulunmadığı düğün, renkli görüntüleriyle dikkat çekiyor. Yöre kadınlarının yılda 1 kez düzenleyerek stres attığı, gerçek gelin ve damat bulunmadığı için 'kısır düğünü' adı verilen etkinliğe, çevre mahallelerden de çok sayıda kişi katılıyor. Emirhacılı meydanında düzenlenen eğlencede temsili olarak bir kadın damat, diğeri gelin oluyor. Damat ve gelin için sepetli motosiklet gelin arabası yapılıyor. Doğaçlama eğlencede oğlan evi, düğün alanına davul zurna eşliğinde kına getirirken, geline kına yakılarak takı törenine geçiliyor. Düğünde ise yöre sakinleri doyasıya eğleniyor.

'HEM EĞLENİYORUZ HEM DE EĞLENDİRİYORUZ'

Emirhacılı Mahallesi Muhtarı Mustafa Yüksel, Mahallemiz sosyal faaliyetler açısından oldukça aktif bir mahalle. Mahallemizde yılladır süregelen konserler, deve güreşlerinden sonra uzun bir zamandır da kısır düğünü düzenleniyor. Mahallemizde yaşayan kadınlar tarafından organize edilen bu etkinliğin ünü artık Salihli'de de biliniyor. Etkinliğimize Salihli'den ve birçok mahalleden de katılım oldu dedi.

Etkinliği organize edenlerden Sevgi Odabaş ise, Mahallemiz her yönüyle çok gelişmiş bir mahalle. Kısır düğünü adını verdiğimiz eğlencemizi çok uzun bir süredir devam ettiriyoruz. Amacımız, bu etkinliğin bizlerden sonra da devam ettirilmesi. Tamamen doğaçlama gelişen bu etkinlikte sadece gerçek anlamda gelin ve damat eksik. Geri kalan her şey, bir düğünde olması gerektiği gibi. Kına yakıyoruz, çerez dağıtıyoruz, takı merasimi gerçekleştiriyoruz. Davul zurna eşliğinde halay çekiyoruz. Emirhacılı Mahallesi kadınları çok çalışkandırlar. Dolayısıyla yılda bir kez de olsa bu eğlenceyi düzenleyip, stres atıyoruz. Hem eğleniyoruz hem de eğlendiriyoruz diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Emine Süral, Mahallemizde böyle bir etkinlik düzenlendiği için çok mutluyuz. Emirhacılı Mahallesi sakinlerince düzenlenen bu etkinlik, yoğun ilgi görüyor. Gerçek bir düğünden farksız. Oynuyoruz, gülüyoruz ve eğleniyoruz dedi. Yine mahalle sakinlerinden Ayten Yaşar, Mahalle sakinleri olarak sürdürdüğümüz bu gelenek gerçekten çok güzel. Mahallemizin kadınları olarak gerçekten çok güzel bir dayanışma örneği gösteriyoruz. Emirhacılı'nın tüm kadınlarına bu organizasyona katkıda bulundukları için teşekkür ediyorum diye konuştu.

Kaynak: DHA