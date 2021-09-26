Manisa BŞB'ye potada ilk kupa geldi

MANİSA (DHA) -

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde (TBL) bu sezon şampiyon olarak tarihinde ilk kez ING Basketbol Süper Ligi'ne çıkma hedefiyle güçlü bir kadro oluşturan Manisa Büyükşehir Belediyespor, ilk kupasına uzanarak iddiasını kanıtladı. Ankara'da sezon öncesi Basketbol Federasyonu'nun TBL takımları arasında geleneksel olarak düzenlediği Federasyon Kupası'na katılan Manisa BŞB, 6'da 6 yaparak kupayı havaya kaldırdı.

Antrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde kupada A Grubu'ndan 3'te 3'le lider çıkan Manisa BŞB, çeyrek finalde Finalspor'u 86-54, yarı finalde Konyaspor'u 78-71 yenerek finalist olduktan sonra finalde ligin kendisi gibi iddialı ekibi olan Samsunspor'u 78-77 mağlup ederek kupayı kazandı. Manisa BŞB'de Watkins 20, Berkay ve Williamson 14'er sayıyla oynadı. Sezon öncesi büyük moral ve özgüven kazanan Manisa ekibi, ligde ilk maçına 4 Ekim'de Sigortam.net deplasmanında çıkacak.