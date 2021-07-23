Manisa BŞB'ye potada ABD'li uzun
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Manisa BŞB'ye potada ABD'li uzun

Manisa BŞB'ye potada ABD'li uzun
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde yeni sezon öncesi şampiyonluk hedefiyle iddialı bir kadro oluşturan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Andre Williamson'u kadrosuna kattı.

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde yeni sezon öncesi şampiyonluk hedefiyle iddialı bir kadro oluşturan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Andre Williamson'u kadrosuna kattı. 32 yaşında, 2.02 boyundaki oyuncu, ABD'de Appalachian State University'den mezun olduktan sonra profesyonel kariyerine 2012-2013 sezonunda Belçika'nın Liege Basket ekibiyle başladı. Williamson, sırasıyla Finlandiya'nın Karhu Kauhajoki, Almanya'nın Bremerhaven, Finlandiya'nın Kouvot Kouvola, İsviçre'nin Fribourg Olympic, Fransa'nın Aix-Maurienne Savoie Basket, İsviçre'nin Union Neuchatel, Litvanya'nın Neptunas Klaipeda, Güney Kıbrıs Rum Kesmi'nin Keravnos Strovolou ve İsviçre'nin Lions de Geneve takımlarında oynadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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