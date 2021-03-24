Manisa BŞB potada yabancı aldı
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Manisa BŞB potada yabancı aldı

24.03.2021 11:35 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:38
Manisa BŞB potada yabancı aldı

Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) 23 haftada 13 galibiyetle Play-Off hattında yer alan Manisa Büyükşehir Belediyespor, kadrosuna üçüncü yabancıyı dahil etti.

Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) 23 haftada 13 galibiyetle Play-Off hattında yer alan Manisa Büyükşehir Belediyespor, kadrosuna üçüncü yabancıyı dahil etti. Manisa temsilcisi 28 yaşındaki guard Jabarie Hinds ile anlaştı. NCAA'de West Virginia'da oynayan 1.80 boyundaki oyuncu, geçen sezon TBL'de Petkimspor'da koronavirüs pandemisi öncesi 3 maçta görev yaptı. Bu sezona Polonya Ligi ekiplerinden HydroTruck Radom formasıyla başlayan Hinds, 19 maçta 21.7 sayı, 3.4 ribaund ve 4.7 asist ortalamalarını yakalayarak normal sezonu en skorer oyuncu olarak tamamladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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