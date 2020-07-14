Manisa BŞB potada Recep'i aldı Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, geçen sezon lider Petkimspor forması giyen Recep Doğrusöz ile anlaşmaya vardı.

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, geçen sezon lider Petkimspor forması giyen Recep Doğrusöz ile anlaşmaya vardı. Ligin tecrübeli oyun kurucularından 1.92 boyundaki Recep, geçen sezon 9.8 sayı, 2.8 asist, 2.3 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

Recep, kariyerinde daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Büyükçekmece, Acıbadem, Türk Telekom ve Bursaspor formalarını da giydi.

Kaynak: DHA