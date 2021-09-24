Manisa BŞB potada finale çıkacak

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde (TBL) iddialı bir kadro kuran Manisa Büyükşehir Belediyespor, sezon öncesi en ciddi prova olan Federasyon Kupası'nda yarın şampiyonluk için parkeye çıkacak. Her yıl lig öncesi TBL takımları arasında düzenlenen kupada bu yıl A Grubu'ndan 3'te 3'le lider çıkan Manisa BŞB, çeyrek finalde Finalspor'u 86-54, yarı finalde de Konyaspor'u 78-71 yenerek finalist oldu. Manisa ekibi, Ankara Mamak Belediyesi Spor Salonu'nda yarın saat 16.00'da oynanacak finalde ligin yine iddialı ekiplerinden Samsunspor'la kupa mücadelesi verecek. Manisa BŞB-Samsunspor final maçı, bu yıl şampiyon olup ING Basketbol Süper Ligi'ne çıkmayı hedefleyen iki ekibin sezon öncesi güçlerini sınamaları için en ciddi prova olacak.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri