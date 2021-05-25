Manisa BŞB'li sporcu rekor kırdı
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Manisa BŞB'li sporcu rekor kırdı

Manisa BŞB'li sporcu rekor kırdı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hırvatistan'ın Osijek kentinde 20 Mayıs'ta başlayan Bütün Dallar Atıcılık Avrupa Şampiyası devam ederken, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un milli sporcusu Gülşen Delen,10 metre havalı tüfek sıralama atışlarında 626.6 puanla müsabakasını tamamladı.

Hırvatistan'ın Osijek kentinde 20 Mayıs'ta başlayan Bütün Dallar Atıcılık Avrupa Şampiyası devam ederken, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un milli sporcusu Gülşen Delen,10 metre havalı tüfek sıralama atışlarında 626.6 puanla müsabakasını tamamladı. Milli forma altında başarıyla mücadele eden Gülşen Delen, sıralama atışlarında topladığı puanla Havalı Tüfek Büyük Bayanlar kategorisinde Türkiye rekorunun da yeni sahibi oldu. Aynı müsabakada yer alan milli sporcular Şeymanur Koca 620.1 ve Aysun Uğurlu da 619.1 puanla sıralama müsabakasını tamamladı. Millilerimiz takım olarak attıkları 1865.8 puanla Havalı Tüfek Büyük Bayanlar Takım kategorisinde de Türkiye rekorunun sahibi oldular. 


Manisa BŞB'li sporcu rekor kırdı
Manisa BŞB'li sporcu rekor kırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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