Manisa BŞB'de transfer sürüyor
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Manisa BŞB'de transfer sürüyor

Manisa BŞB'de transfer sürüyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde şampiyonluk hedefiyle transferin hareketli kulübü olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Play-Off'ta final oynayan Samsunspor'dan Ahmet Fatih Cantitiz'i kadrosuna kattı.

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde şampiyonluk hedefiyle transferin hareketli kulübü olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Play-Off'ta final oynayan Samsunspor'dan Ahmet Fatih Cantitiz'i kadrosuna kattı. 29 yaşında, 1.92 boyundaki forvet, Play-Off serisinde 22.2 sayı, 6.5 ribuand, 3 asist ortalamalarıyla yıldızlaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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