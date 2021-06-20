Manisa BŞB'de transfer sürüyor
TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde şampiyonluk hedefiyle transferin hareketli kulübü olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Play-Off'ta final oynayan Samsunspor'dan Ahmet Fatih Cantitiz'i kadrosuna kattı.
TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde şampiyonluk hedefiyle transferin hareketli kulübü olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Play-Off'ta final oynayan Samsunspor'dan Ahmet Fatih Cantitiz'i kadrosuna kattı. 29 yaşında, 1.92 boyundaki forvet, Play-Off serisinde 22.2 sayı, 6.5 ribuand, 3 asist ortalamalarıyla yıldızlaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı