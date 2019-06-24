Manisa BŞB'de İlker Püren dönemi



TFF 2'nci Lig ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, teknik direktör İlker Püren'i göreve getirdi.

Taner Taşkın'la yolların ayrılmasından sonra uzun süredir teknik adam arayışlarını sürdüren yeşil-beyazlılar Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde Püren ile resmi sözleşme imzaladı. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un çok önemli bir kulüp olduğunu ifade eden Püren, "Kulübün içine girdiğimde çok vizyonlu ve misyonlu bir kulüp olduğunun farkına vardım. Türkiye şartlarında düzenli bir kulüp olmak çok zor. Sözünün arkasında durmak, ekonomik olarak verdiği sözleri yerine getirmek, oyuncularla, çalışanlarla, teknik ekiple bir bütün ve aile olabilmek gerçekten önemli. Umut ediyorum ki kulübün hedefleriyle benim hedeflerim aynı doğrultuda hareket eder" dedi.

İmza töreninde hazır bulunan Başkan Mevlüt Aktan ile CEO Levent Devrim de İlker Püren'le hedeflere ulaşacaklarını dile getirdi.



Kaynak: DHA

- Manisa