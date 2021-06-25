Manisa BŞB'de Berkay'dan imza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa BŞB'de Berkay'dan imza

Manisa BŞB'de Berkay'dan imza
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde geçen sezon Play-Off oynayıp yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, hızlı başladığı transfer harekatını sürdürüyor.

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde geçen sezon Play-Off oynayıp yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, hızlı başladığı transfer harekatını sürdürüyor. Manisa temsilcisi, Samsunspor'la Play-Off finali oynayan 25 yaşında, 1.93 boyundaki oyun kurucu Berkay Sinirlioğlu'nu renklerine bağladı. Berkay, geçen sezon Samsun'da 7.9 sayı, 4.4 ribaund, 2.6 asist ortalamalarıyla mücadele etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Bergüzar Korel Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ozan Tufan Aziz Yıldırım Mustafa Cengiz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manisa BŞB'de Berkay'dan imza - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 10:53:26. #1.15#

title