Manisa BŞB Atatürk'ün huzurunda

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde yeni sezon öncesi en önemli provada Ankara'da Federasyon Kupası'na katılıp adını yarı finale yazdıran Manisa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk'ün huzuruna çıktı. Manisa BŞB'de teknik heyet ve sporcular izin günlerinde Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de ziyaret etti.

Manisalı basketbolcular, Anıtkabir'de ay-yıldızlı bayrağımızı açtı.