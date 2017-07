Manisa Böyle Düğün Görmedi

MANİSA'da yaşayan işadamı Can Yüce (26) hayatını birleştirme kararı aldığı Burcu Ergüzel'i (24) almaya mehter takımı eşliğinde gitti. Başından sonuna ilginç olan çiftin düğünü aşırı sıcak nedeniyle havuzda sonlandı.



Manisalı Sümer Yüce ve Vesile Yüce çiftinin oğlu işadamı Can Yüce gönlünü kaptırdığı, merhum Ali Hikmet Ergüzel ve Ayşe Ergüzel çiftinin kızları Burcu Ergüzel ile hayatını ilginç bir düğün merasimi ile birleştirdi. Gelin evine motosiklet grubu ve mehter takımı eşliğinde giden damat Yüce, nikah töreni öncesinde semazen gösterisi hazırladı. Nikahın ardından müzik eşliğinde eğlenen çift ve davetliler, düğün töreninde sıcaktan bunalınca havuza atladı. Orkestrayı da havuza atan damadın arkadaşları ortaya ilginç görüntülerin çıkmasına sebep oldu.



HAVUZDA TEKLİF ETTİ



Gecenin bir diğer sürprizini de damadın arkadaşlarından Ahmet Çokal yaptı. Kız arkadaşı Sevil Yılmaz'a havuza atlayarak evlenme teklifi eden Çokal, 'evet' cevabını alınca, eğlence kaldığı yerden devam etti. Damat Can Yüce, "Düğün günümüzün eğlenceli geçmesini bekliyorduk ama sıcak ve havuzu hesaba katmamıştık. Bu olay bize de sürpriz oldu. Bizler de eğlendik düğüne gelen havuza atlayan arkadaşlarım da eğlendi. Düğün günü yaşananlar bizler için büyük bir anı, eşimi seviyorum" dedi. - Manisa