Manisa boşanma davaları süren eşini öldürdü, birlikte yaşadığı erkeği yaraladı

05.09.2019 19:54

Boşanma davaları süren eşini öldürdü, birlikte yaşadığı erkeği yaraladı

MANİSA'nın Soma ilçesinde, Mehmet K. (32), boşanma davaları devam eden eşi Türkan K.'yi (26) öldürüp, birlikte yaşadığı Zekeriya B.'yi (37) ise aynı bıçakla yaralayıp, kaçtı. Jandarma, Mehmet K. ve olay anında yanında bulunduğu ileri sürülen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İki çocuk babası, Mehmet K., saat 07.30 sıralarında, 5 yıldır ayrı yaşadığı, boşanma davaları süren eşi Türkan K.'nin Zekeriya B. ile birlikte yaşadığı Anafartalar Caddesi'ndeki bir binanın 3'üncü katında bulunan evine geldi. Mehmet K. ile iki çocuğunun annesi Türkan K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Mehmet K., yanında getirdiği bıçağı Türkan K.'ye rastgele saplamaya başladı. Mehmet K., bu sırada kendisine engel olmaya çalışan Türkan K.'nin bilikte yaşadığı Zekeriya B.'yi de aynı bıçakla yaralayıp, kaçtı. Türkan K., vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 7 bıçak darbesi ile olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Zekeriya B. ise gürültüleri duyan komşuların ihbarıyla gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Zekeriya B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Soruşturma başlatan jandarma, şüpheli Mehmet K. ve olay anında yanında bulunduğu ileri sürülen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olay sırasında çiftin 8 ve 10 yaşlarındaki iki kızının yan odada bulundukları öğrenildi.

Kaynak: DHA