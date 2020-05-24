MANİSA Boş araziye atılan maytap yangın çıkardı Boş araziye atılan maytap yangın çıkardıMANİSA'nın Turgutlu İlçesinde, atılan maytaptan çıktığı iddia edilen boş arazideki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Boş araziye atılan maytap yangın çıkardı

MANİSA'nın Turgutlu İlçesinde, atılan maytaptan çıktığı iddia edilen boş arazideki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bugün saat 13.30 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi Uygar Sokak'ta boş bir alanda bulunan çalılar, iddiaya göre, maytap atılması sonucu yanmaya başladı. Alevleri gören sokak sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği, yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Kaynak: DHA