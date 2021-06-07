MANİSA BORUDA MAHSUR KALAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
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MANİSA BORUDA MAHSUR KALAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir evin yağmur suyu tahliye borusunda mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir evin yağmur suyu tahliye borusunda mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mustafa Kemal Mahallesi Çözüm Sokak'taki bir binada oturan vatandaşlar, yağmur suyu tahliye borusundan kedi sesi geldiğini fark etti. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine adrese gelen Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri, boru içerisinde sıkışan yavru kediyi boruyu keserek kurtardı. Sağlık durumu iyi görünen yavru kedi, ekipler tarafından sokağa salındı. Vatandaşlar, kediyi kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

MANİSA BORUDA MAHSUR KALAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
MANİSA BORUDA MAHSUR KALAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
MANİSA BORUDA MAHSUR KALAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
MANİSA BORUDA MAHSUR KALAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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