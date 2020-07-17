Manisa, bir hafta içinde ikinci şehidini uğurladı
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Manisa, bir hafta içinde ikinci şehidini uğurladı

Van'dan kalkan keşif uçağının görevden dönerken kırıma uğraması sonucunda şehit düşen özel harekat polisi Onur Ramazan Bayram, memleketi Manisa'da düzenlenen törenle toprağa verildi.

Manisa, bir hafta içinde ikinci şehidini uğurladı
17.07.2020 14:22 | Son Güncelleme: 17.07.2020 14:34

Van'dan kalkan keşif uçağının görevden dönerken kırıma uğraması sonucunda şehit düşen özel harekat polisi Onur Ramazan Bayram, memleketi Manisa'da düzenlenen törenle toprağa verildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı cenaze töreninde Manisalılar, bir hafta içinde ikinci şehidini uğurlamanın üzüntüsünü yaşadı.

Van'da keşif için havalanan uçak, görevden dönerken Artos Dağı'na çarpması sonucu 2'si pilot 5'i teknik personel olmak üzere toplamda 7 emniyet mensubu şehit oldu. Kırıma uğrayan uçakta bulunan Manisalı özel harekat polisi Onur Ramazan Bayram (30) şehit düştü. Dün akşam saatlerinde Van'da yapılan törenden sonra gece geç saatlerde memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesine getirilen Onur Ramazan Bayram'ın naaşı öğle saatlerinde Alaşehir Devlet Hastanesi morgundan alınarak ailesinin yaşadığı Soğuksu Mahallesine getirildi. Genç polis memuru için burada helallik alınıp dua edildi. Daha sonra şehidin naaşı, cenaze namazının kılınacağı Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine götürüldü. Cenazede, anne Semra, baba Nail Bayram ve kardeşi Cenap Bayram ayakta durmakta zorlanırken, büyük üzüntü yaşayan aile bireylerini, yakınları ve şehidin meslektaşları teskin etmeye çalıştı. Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası şehidin naaşını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da en önde omuzladı. Tekbir ve dualar eşliğinde cenaze aracına götürülen Onur Bayram Ramazan'ın naaşı, Alaşehir Asri Mezarlıkta bulunan şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, ilçe protokol üyeleri, askeri ve siyasi erkan, şehit polisin yakınları, silah arkadaşları ve yüzlerce Manisalı vatandaş katıldı.

Alaşehir'de bir hafta içinde ikinci şehit acısı

Öte yandan Alaşehir ilçesi bir hafta içerisinde ikinci şehidinin yasını tutuyor. 9 Temmuz tarihinde de Sakarya'nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasından imha edilmek üzere getirildiği taş ocağında patlayıcıların kamyondan indirilmesi sırasında meydana gelen patlamada Alaşehirli Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar şehit olmuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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