MANİSA Binanın terasında mahsur kalan kedi kurtarıldı Binanın terasında mahsur kalan kedi kurtarıldıMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kullanılmayan bir binanın terasında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmayla kurtarıldı.

Binanın terasında mahsur kalan kedi kurtarıldı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kullanılmayan bir binanın terasında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmayla kurtarıldı.

Yılmazlar Mahallesi Muratdağı Sokak'ta kullanılmayan 2 katlı bir binanın terasından aşağı inemeyen kediyi görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, merdivenli araçla terasa ulaştı. Ancak sağa sola kaçan kedi, bir türlü yakalanamadı. Bunun üzerine bir vatandaş, evinden köfte getirip itfaiye erlerine verdi. Köfteyle de kandırılıp yakalanamayan kedi için binanın sokak kapısı açıldı. Kapının açıldığını gören kedi, koşarak sokağa çıkıp uzaklaştı.

Kaynak: DHA