Manisa BİLSEM'den sağlık çalışanlarına siperlik maske desteği
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Manisa, Güncel

Manisa BİLSEM'den sağlık çalışanlarına siperlik maske desteği

Manisa'da, Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında üretilmeye başlanan yüz koruyucu siperlik maskeler sağlık çalışanlarına teslim edildi.

13.04.2020 14:52 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:52
Manisa BİLSEM'den sağlık çalışanlarına siperlik maske desteği

Manisa'da, Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında üretilmeye başlanan yüz koruyucu siperlik maskeler sağlık çalışanlarına teslim edildi.

Manisa BİLSEM tarafından korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sağlık çalışanları için 3D yazıcıyla ürettiği yüz koruyucu siperlik maskeler, sağlık çalışanlarına teslim edildi. Manisa BİLSEM Müdürü Özgür Emeksiz, Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu ile birlikte ziyaret ettiği Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Zeren'e, 112 Başhekimi Uzm. Dr. Gülbin Aydoğdu Umaç ve Yunusemre İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ümit Atman'a 200 adet maske teslim etti. Özgür Emeksiz, maske üretimlerinin aralıksız sürdüğünü, talep doğrultusunda da sürdüreceklerini söyledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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