Manisa Bezinden üretilen ürünler sergileniyor

24.09.2019 15:39

MASMEK, Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi işbirliğiyle düzenlenen ve MASMEK Eğitmenlerinden Fatma Özkahraman tarafından Manisa Bezi'nden üretilen ürünlerin yer aldığı 'Yaşattığımız Tarih Manisa Bezi' adlı serginin açılışı, Kültür Merkezi Lale Fuaye Salonu'nda gerçekleştirildi.

Serginin açılışına Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, eğitmen Fatma Özkahraman ve davetliler katıldı. Serginin açılış kurdelesini konuklarla birlikte kesen Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Manisa Bezi'nden üretilen ürünlerle ilgili Fatma Özkahraman'dan bilgi aldılar. 29 Eylül Pazar gününe kadar açık olacak sergiye tüm Manisalıları davet eden Özkahraman, katkıları ve destekleri nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler