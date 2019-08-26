Manisa Bezi 400'den fazla kadının meslek kapısı oldu

26.08.2019 09:07

600 yıllık bir geçmişi olan tarihi Manisa Bezi, Türk Kadınlar Konseyi Manisa Şubesi öncülüğünde yeniden hayat buldu. Türk Kadınlar Konseyi, İŞKUR ve Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle bugüne kadar açtığı kurslarla 400'den fazla kadının yöresel Manisa Dokuma Bezini öğrenmesini sağlayarak hem meslek sahibi olmalarına hem de ailelerine ekonomik anlamda katkıda bulunmalarına önayak oldu.



Türk Kadınlar Konseyi Manisa Şubesi tarafından Dilşikar Mahallesindeki Şehzadeler Dokuma Atölyesinde açılan kursun kapanış töreni gerçekleştirildi. Türk Kadınlar Konseyi Manisa Şube Başkanı Mübeccel Kafkaslı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve eşi Tülin Çelik, İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Alattin Aslan, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Osman Kuşçuoğlu, Müdür Yardımcısı Orhan Çelik ve kursiyerler katıldı.



"600 yıl önce Manisa'da kadın erkek herkes bez dokurdu"



Türk Kadınlar Konseyi Manisa Şube Başkanı Mübeccel Kafkaslı, konsey olarak tarihi Manisa Bezi'ni dünyaya tanıttıklarını söyledi. Kadınları bilinçlendirmek amacıyla yapılan bu kurslarda maddi ve manevi destek sağlandığını kaydeden Kafkaslı, kurslara katılanlara İŞKUR vasıtasıyla günlük cep harçlığı verildiğini belirtti. Kafkaslı, Manisa Bezi'nin 600 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu, 600 yıl önce 8-9 bin civarında nüfusu olan Manisa'da 3 bin dokuma tezgahının bulunduğuna dikkat çekerek, kadın erkek herkesin bu işi yaptığını vurguladı. O zamanlar dokunan ürünlerin Manisa'dan birçok yere hatta saraylara bile gittiğini ifade eden Kafkaslı, "Türk Kadınlar Konseyi olarak unutulmaya yüz tutmuş bu mesleği yeniden canlandırmak için çalışmalara başladık ve bugüne kadar açtığımız kurslar sayesinde 400'den fazla kadının Manisa Bezi dokumasına katkı sağladık" dedi.



Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Alattin Aslan, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Osman Kuşçuoğlu da birer konuşma yaparak, Türk Kadınlar Konseyi'ne tarihi bir geçmişi olan Manisa Bezi'ne verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA