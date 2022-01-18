Manisa Belediyespor Takımı, yeni yılın ilk iç saha maçında Beysu Konya'yı ağırlayacak

MANİSA (Bültenler) - Kritik mücadele öncesinde Başantrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan ekibimiz maç saatini beklemeye başladı.

Türkiye Basketbol Ligi'nde iddialı konumda bulunan Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımımız, ilk yarının son maçında Beysu Konya'yı Manisa'da ağırlayacak. Rakip takımda yaşanan Covid-19 vakaları nedeniyle 19 Ocak Çarşamba günü Saat 17.30'a ertelenen mücadele Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak. Yeni yılda ilk kez taraftarının önüne çıkacak olan ekibimizde Tunahan Dikmen dışında eksik bulunmazken hafta boyunca yapılan antrenmanlarda oyuncularımızın hırslı ve arzulu yapısı dikkatlerden kaçmadı. Zirve yolunda büyük öneme sahip mücadelenin hazırlıklarını Başantrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamlayan yeşil-beyazlılar maç saati beklemeye başladı. Zirve yolunda iddialı iki ekibin karşılaşmasının TRT Spor Yıldız'dan da canlı olarak yayınlanacağı belirtildi.

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