MANİSA Belediye işçisi, içinde servet bulunan çantayı sahibine teslim etti

15.08.2019 22:06

Belediye işçisi, içinde servet bulunan çantayı sahibine teslim etti

Manisa'nın Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli Durmuş Uğur (49), parkta bulduğu, içinde 1 milyon 502 bin 172 TL tutarında para ve çek ile banka kartları bulunan çantayı, sahibine teslim etti. Çantayı teslim alan Masum Örge (53), Uğur'a teşekkür edip bir miktar para vermek istedi. Ancak teklifi kabul etmeyen Uğur, Görevimi yaptım dedi.

Ergenekon Mahallesi Osman Gazi Parkı'nda dün (çarşamba) ailesiyle birlikte oturan akaryakıt istasyonu sahibi Masum Örge, daha sonra İzmir'deki bir yakınlarının cenazesine gitmek üzere kendilerini almaya gelen otomobile bindi. Ancak Örge, yanında duran ve içinde 1 milyon 502 bin 172 TL değerinde para ve çek bulunan çantayı bankta unuttu. Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli işçi Durmuş Uğur, parkı sularken bir çanta gördü. Çantanın başında 2 saat bekleyen Uğur, kimsenin gelmemesi üzerine, zabıtayı arayıp teslim etti. Zabıta ekipleri parka gelerek teslim aldıkları çantanın sahibini belirleyerek, teslimi için belediyeye davet etti. İçinde 170 bin 845 TL, yaklaşık 5 bin 585 TL değerinde 1001 dolar, yaklaşık 9 bin 33 TL değerinde 1450 Euro, 1 milyon 316 bin 709 TL'lik çek, hiç kullanılmamış 10 koçan çek, 1 kredi kartı ve 5 banka kartı çıkan çanta, tutanak altına alınarak Örge'ye teslim edildi.

Çantayı teslim alan Masum Örge, İzmir'e cenaze için gidecektik. O anda telefon yoğunluğu yaşadık. Otomobil gelince hemen araca yürüdük. O heyecanla çanta orada kaldı. Akşam fark ettik. Sağ olsunlar, çok teşekkür ediyoruz. Durmuş kardeşime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum dedi.

Durmuş Uğur ise, Çantayı gördüm, 2 saat bekledim. Kimse gelmedi. Gelen olmayınca, zabıtayı aradım. Zabıta geldi. Onlarla birlikte kayda aldık dedi. Örge, teşekkür mahiyetinde Uğur'a bir miktar para vermek istedi. Ancak Uğur, Ben görevimi yaptım' diyerek teklifi kabul etmedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, Uğur'a, bu örnek davranışı nedeniyle onur belgesi takdim etti.

Kaynak: DHA