Manisa BBSK U-14 basketbol takımından farklı başlangıç

17.10.2019 12:40

Manisa Büyükşehir Belediyespor U-14 Basketbol Takımı, Muradiye Spor Salonu'nda karşılaştığı Basketmania Basketbol İhtisas Kulübü'nü 77-49 mağlup ederek grup maçlarına iyi bir başlangıç yaptı.



Manisa Şampiyonluğu için grup müsabakalarına farklı bir galibiyetle iyi bir başlangıç yapan Manisa BBSK U-14 Basketbol takımında hedef Manisa şampiyonluğu. Grupta, Basketmania Basketbol İhtisas Spor Kulübü, Gençlik ve Masterler Spor, İhsan Erturgut İ.Ö.O, Cesur Yıldızlar ve Er-gü Spor ile mücadele verecek olan Manisa BBSK U-14 Basketbol takımı ilk maçında karşılaştığı Basketmania Basketbol İhtisas Spor Kulübü karşısında salondan 77-49 gibi farklı bir galibiyetle ayrıldı. Aldığı farklı galibiyet ve ortaya koyduğu performansla alkışlanan Manisa Büyükşehir Belediyespor U-14 Basketbol Takımı, grup maçlarından lider olarak çıkıp önce çapraz eşleşme maçlarını, ardından çeyrek, yarı ve final maçlarını da kazanarak Manisa şampiyonluğu hedefine ulaşmak istiyor. - MANİSA

Kaynak: İHA