Manisa BBSK'nın Gençleri Judoda Çok Farklı

MANİSA (Bültenler) - Manisa Judo İl Temsilciliği'nin 2022 yılı faaliyet programında yer alan Gençler Judo İl Birinciliği, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 75. Yıl Gençlik Merkezi'nde yapıldı. Müsabakalarda Manisa Büyükşehir Belediyespor'un genç judocuları da mücadele etti. Gençler Judo İl Birinciliğinde fırtına gibi esen yeşil-beyazlı judocular 4 altın, 2 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı. Öte yandan dereceye giren başarılı judocular, 11-13 Mart 2022 tarihleri arasında Ordu ilinde yapılacak olan Gençler Türkiye Judo Şampiyonası'nda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u ve şehrimizi temsil edecek.

"Başarılar diledi"

Müsabakalarda dereceye giren sporcuları ve antrenörleri kutlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, "Judo branşımızla ulusal ve uluslararası şampiyonlarda önemli başarılar kazandık. Bu anlamda genç sporcularımızın da elde ettiği bu başarı, önümüzdeki şampiyonalarda kazanılacak şampiyonlukların da habercisi oldu diyebiliriz. Sporcularımızı bir kez daha tebrik ediyor, Ordu ilimizde yapılacak olan Gençler Türkiye Judo Şampiyonası'nda kulübümüzü ve ilimizi temsil edecek sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

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