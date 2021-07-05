Manisa BBSK'nın 4 judocusu milli takımda
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Manisa BBSK'nın 4 judocusu milli takımda

Manisa BBSK'nın 4 judocusu milli takımda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Manisa Büyükşehir Belediyesporlu judocular Fidan Ögel 70 kilogramda Türkiye şampiyonu, Berke Çırpan 81 kilogramda Türkiye şampiyonu, Niyazi Gökçen 73 kilogramda Türkiye ikincisi, Oğulcan Havutçu da 90 kilogramda Türkiye üçüncüsü oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesporlu judocular Fidan Ögel 70 kilogramda Türkiye şampiyonu, Berke Çırpan 81 kilogramda Türkiye şampiyonu, Niyazi Gökçen 73 kilogramda Türkiye ikincisi, Oğulcan Havutçu da 90 kilogramda Türkiye üçüncüsü oldu. Sporcular, bu sonuçlarla uluslararası müsabakalarda milli takım adına yarışma hakkı kazandılar.

Manisa Büyükşehir Belediyesporlu judocular, Ankara'da gerçekleştirilen Genç Milli Takım Seçme Müsabakalarında; 2 Türkiye şampiyonluğu, 1 Türkiye ikinciliği ve 1 Türkiye üçüncülüğü dereceleri elde etti. Tatamide aldığı başarılı sonuçlarla Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübünü gururlandıran judocular, yine önemli bir başarının mimarı oldu. Genç sporcular Fidan Ögel Fidan Ögel 70 kilogramda Türkiye şampiyonu, Berke Çırpan 81 kilogramda Türkiye şampiyonu, Niyazi Gökçen 73 kilogramda Türkiye ikincisi, Oğulcan Havutçu da 90 kilogramda Türkiye üçüncüsü oldu. Aldıkları sonuçlarla adından söz ettiren sporcular milli takım kamplarına katılıp uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandılar. Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı da genç sporcuları aldıkları başarılı sonuçlardan ötürü tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - MANİSA

Manisa BBSK'nın 4 judocusu milli takımda
Manisa BBSK'nın 4 judocusu milli takımda
Manisa BBSK'nın 4 judocusu milli takımda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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