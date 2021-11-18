Manisa BBSK, Mersin'e Konuk Olacak

MERSİN (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Mersin Büyükşehir Belediyespor ile 20 Kasım Cumartesi günü oynayacağı maç öncesinde Manisa'daki hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, 8'inci hafta mücadelesinde Mersin Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Yeşil-beyazlı ekip, 20 Kasım Cumartesi günü saat 14. 00'te oynayacağı maç öncesinde Manisa'daki hazırlıklarını tamamladı. Geçtiğimiz hafta sonu namağlup Samsunspor'u yenerek evinde dörtte dört yapan Manisa'nın dev adamlarında hedef ilk dış saha galibiyetini almak olarak belirlendi. Takımın yıldız isimlerinden Mustafa Baki Görür'ün de, sağ elinde yaşadığı sakatlık sonrasında takımla birlikte antrenmanlara başlaması yüzleri güldürdü. Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan da, Samsunspor maçında özellikle ikinci yarıda ortaya konan üstün mücadeleyi tüm sezona yayabilecek güçte olduklarını belirterek, tek hedeflerinin galip gelerek Manisa'ya dönmek olduğunu söyledi. Maçın Manisa TV'den de canlı yayınlanacağı belirtildi.

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