Manisa BBSK'lı Ümitler Şampiyonada Parladı

Şampiyonada topladıkları 15 madalyayla yıldız gibi parlayan yeşil-beyazlı judocular takım halinde de 1. olmayı başardı.

Manisa Judo İl Temsilciliği'nin 2022 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Judo İl Birinciliği, Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı. Şampiyonaya, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı judocuları da katıldı.İl şampiyonasında fırtına gibi esen yeşil-beyazlı judocular, 8 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı. Yeşil-beyazlı sporcular bu derecelerle takım halinde de il 1.'si olmayı başardı. Öte yandan takımlarını başarıyla temsil ederek dereceye giren yeşil-beyazlı sporcular 04-06 Şubat 2022 tarihleri arasında Sakarya ilinde yapılacak olan Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil edecek.

Sporcuları kutladı

Elde edilen bu başarının ardından sporcuları kutlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, "Genç sporcularımızı ve antrenörlerini yürekten kutluyorum. Sporcularımız, şampiyonada 15 madalya kazanarak önemli bir başarı elde ettiler. Şimdi sırada Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası var. Orada da şehrimizi ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum" dedi.

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