Manisalı Sümeyye Karate Milli Takımı'nda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisalı Sümeyye Karate Milli Takımı'nda

Manisalı Sümeyye Karate Milli Takımı'nda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Sadece Haberler

Milli takım seçmelerinde başarılı olan Manisa Büyükşehir Belediyesporlu karateci Sümeyye Teke, Finlandiya'da düzenlenecek olan Ümit Genç U21 Avrupa Şampiyonasında 68 kilogramda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Milli takım seçmelerinde başarılı olan Manisa Büyükşehir Belediyesporlu karateci Sümeyye Teke, Finlandiya'da düzenlenecek olan Ümit Genç U21 Avrupa Şampiyonasında 68 kilogramda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Mücadele ettiği her branşta gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, bünyesine yeni dahil ettiği karate branşında da milli takıma sporcu gönderdi. Şanlıurfa'da gerçekleştirilen Türkiye Ümit Genç ve U21 Karate Şampiyonası ve milli takım seçme müsabakalarında, rakiplerini geçen Manisa Büyükşehir Belediyesporlu karateci Sümeyye Teke, U21 Milli Takım kadrosunda kendisine yer buldu. 68 kilogramda mücadele edecek olan Sümeyye Teke, Finlandiya'da gerçekleştirilecek olan Ümit Genç U21 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye ve Manisa Büyükşehir Belediyespor'u temsil edecek. Sporcularının başarısıyla gururlandıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde şehrimizde yapılan sportif yatırımların karşılığını alıyoruz. Karatecilerimizin katıldıkları ilk turnuvada aldıkları başarılı sonuçlar ve ardından Milli Takıma bir sporcu göndermek bizleri oldukça mutlu etti. Sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - MANİSA

Manisalı Sümeyye Karate Milli Takımı'nda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Ali Babacan Mustafa Demir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Tolga Akış Hande Yener Mohammed Al Saloussi
Spor Balotelli Aytaç Kara Burak Elmas Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manisalı Sümeyye Karate Milli Takımı'nda - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 17:24:03. #1.16#

title