Manisalı Sümeyye Karate Milli Takımı'nda

Milli takım seçmelerinde başarılı olan Manisa Büyükşehir Belediyesporlu karateci Sümeyye Teke, Finlandiya'da düzenlenecek olan Ümit Genç U21 Avrupa Şampiyonasında 68 kilogramda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Milli takım seçmelerinde başarılı olan Manisa Büyükşehir Belediyesporlu karateci Sümeyye Teke, Finlandiya'da düzenlenecek olan Ümit Genç U21 Avrupa Şampiyonasında 68 kilogramda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Mücadele ettiği her branşta gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, bünyesine yeni dahil ettiği karate branşında da milli takıma sporcu gönderdi. Şanlıurfa'da gerçekleştirilen Türkiye Ümit Genç ve U21 Karate Şampiyonası ve milli takım seçme müsabakalarında, rakiplerini geçen Manisa Büyükşehir Belediyesporlu karateci Sümeyye Teke, U21 Milli Takım kadrosunda kendisine yer buldu. 68 kilogramda mücadele edecek olan Sümeyye Teke, Finlandiya'da gerçekleştirilecek olan Ümit Genç U21 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye ve Manisa Büyükşehir Belediyespor'u temsil edecek. Sporcularının başarısıyla gururlandıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde şehrimizde yapılan sportif yatırımların karşılığını alıyoruz. Karatecilerimizin katıldıkları ilk turnuvada aldıkları başarılı sonuçlar ve ardından Milli Takıma bir sporcu göndermek bizleri oldukça mutlu etti. Sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı