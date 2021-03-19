Manisa BBSK'lı okçular çalışmalarına devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Manisa BBSK'lı okçular çalışmalarına devam ediyor

19.03.2021 14:06 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:18
Manisa BBSK'lı okçular çalışmalarına devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor Okçuluk takımı, antrenmanlarına devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Okçuluk takımı, antrenmanlarına devam ediyor. Hedeflerine yönelik çalışmalarını sürdüren okçuluk takımını Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkan Yardımcısı Hakan Kadayıfçılar ziyaret ederek, sporculara başarı dileklerini iletti.

Manisa Büyükşehir Belediyesporlu okçular çalışmalarını sürdürüyor. Minikler, gençler ve büyükler kategorilerindeki sporcular antrenmanlarına devam ediyor. Okçuluk Antrenörü eşliğinde çalışan sporcular, müsabakalar için hazırlıklarını sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkan Yardımcısı Hakan Kadayıfçılar, pandemi dolayısıyla yapılamayan müsabakalar nedeniyle, olası yarışmalar için antrenmanlarına devam eden okçuluk sporcularını ziyaret etti. Pandemi öncesi çeşitli yarışmalara katılarak başarı elde eden, pandemi sürecinde de federasyon tarafından yapılacak olan yarışmalarda dereceye ulaşmak için antrenmanlarına devam eden sporculara Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek, antrenman ve yarışmalarda başarı temennisinde bulundu.

Sevim Yıldır Antalya'da Manisa BBSK'yı temsil edecek

Okçuluk branşında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u (MBBSK) başarıyla temsil eden Sevim Yıldır, Antalya'da yapılacak olan 18 Mart Çanakkale Şehitleri Kupası'nda derece yapmaya hazırlanıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü formasıyla okçuluk branşında başarıyla mücadele eden Sevim Yıldır, 17-21 Mart tarihlerinde Antalya'da yapılacak olan 18 Mart Şehitleri Kupası'nda hedefi vurmak için yarışacak. Makaralı Yay Büyük Bayanlar kategorisinde yarışacak olan Sevim Yıldır, 21 Mart Pazar günü yay gerecek. Manisa BBSK sporcusu olarak daha önce Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na katılan milli sporcu Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nü temsil ederek derece kazanmak için Antalya'da ter dökecek. Sevim Yıldır'ı, yarışma öncesi antrenmanda ziyaret eden Başkan Yardımcısı Hakan Kadayıfçılar Yıldır'a, çalışmalarında ve yarışmada başarılar diledi. Yıldır'ın kulübü başarıyla temsil edeceğini ve Manisa'yı gururlandıracağından emin olduğunu belirten Kadayıfçılar, yarışmada başarı dileklerini iletti. - MANİSA

Manisa BBSK'lı okçular çalışmalarına devam ediyor
Manisa BBSK'lı okçular çalışmalarına devam ediyor
Manisa BBSK'lı okçular çalışmalarına devam ediyor
Manisa BBSK'lı okçular çalışmalarına devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fuat Oktay Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Deniz Çakır Acun Ilıcalı Ayşegül Çınar
Spor Hakan Kutlu Ersun Yanal Fatih Terim Bülent Uygun Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manisa BBSK'lı okçular çalışmalarına devam ediyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 14:19:27. #1.15#
title