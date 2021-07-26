Manisa BBSK'lı Dağcılar, Türkiye'nin zirvesinde
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Manisa BBSK'lı Dağcılar, Türkiye'nin zirvesinde

Manisa BBSK'lı Dağcılar, Türkiye'nin zirvesinde
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyespor Dağcılık takımı, 5137 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yükseği olan Ağrı Dağı'na tırmandı.

Yurtiçinden ve yurtdışından önemli dağcıların tırmanış yaptığı, Türkiye'nin çatısı olarak adlandırılan noktada Manisa Büyükşehir Belediyespor flaması yine dalgalandı.

Ağrı Doğubeyazıt ilçesinden Ağrı Dağı tırmanışına başlayan Manisa Büyükşehir Belediyesporlu dağcılar, 3200 metre yüksekliğindeki kamp alanına ulaşarak çadır kurdular. Ertesi gün kampın sökülmesi ile sabah erken saatlerde yola çıkan ekip, saat 14:00 civarında yaklaşık 4200 metre yüksekliğindeki 2. kamp alanına ulaştı. Akşamüzeri 4500 metre civarına kadar yüksekliğe uyum (aklimitizasyon) tırmanışı yapıp rotayı kontrol eden ekip, geri dönerek gerekli beslemelerini yaptı ve istirahate çekildi. Gece yarısından sonra saat 02.00 sularında Ağrı Dağı zirvesi için yola çıkan dağcılarımız, zaman zaman saatte 20 km hızla esen rüzgar altında saat 08.00 civarında 5137 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek zirvesinde Manisa Büyükşehir Belediyespor flamasını dalgalandırdılar. Zirvede 1 saat kalan kalan sporcular, dönüş yolculuğuna başladılar. Geri dönüş yolculuğunda 4200 metre yüksekliğinde ve 3200 metrede kamp kurarak dinlenen dağcılar, önce Çevirme Mezrası ve sonrasında Doğubeyazıt ilçesine ulaşarak faaliyeti tamamladılar.

Kaynak: Bültenler

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