Manisa BBSK karatecilerinden 1 altın, 2 bronz madalya
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Manisa BBSK karatecilerinden 1 altın, 2 bronz madalya

Manisa BBSK karatecilerinden 1 altın, 2 bronz madalya
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesine kısa süre önce katılan karate takımı, yeşil beyazlı arma altında katıldıkları ilk şampiyonada 1 altın, 2 bronz madalya kazandı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesine kısa süre önce katılan karate takımı, yeşil beyazlı arma altında katıldıkları ilk şampiyonada 1 altın, 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Ümit Genç ve U21 Karate Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Müsabakaları 13-16 Temmuz 2021 tarihleri arasında Şanlıurfa'da düzenlendi. Şampiyonaya katılan Manisa Büyükşehir Belediyespor karate takımında Nurbade Büber, 55 kilogramda Türkiye Şampiyonu oldu. Sümeyye Teke 68 kilogramda Türkiye üçüncüsü olurken; Gülçin Akyıldız da +68 kilogramda Türkiye üçüncülüğü elde etti. Sporcuları, Manisa Büyükşehir Belediyespor çatısı altında katıldıkları ilk şampiyonada 1 altın madalya, 2 bronz madalyanın sahibi oldular.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı Antrenörü Ali Eşsiz, Türkiye Ümit Genç ve U21 Karate Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Müsabakalarında elde edilen sonuçlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyespor forması altında katıldıkları ilk turnuvada madalya alan sporcuların yanı sıra diğer sporcuların da gelecek adına umut verdiğini belirten Eşsiz, "Bizlere yeşil beyazlı arma altında mücadele etme fırsatı veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mehmet Güzgülü teşekkür ediyorum. Önemli bir şampiyonayı geride bıraktık. Sporcularımız başarılı sonuçlar aldılar. Nurbade Büber, Sümeyye Teke ve Gülçin Akyıldız, Milli Takıma seçilme hakkı kazandılar. Önümüzdeki süreçte Milli Takım ile Avrupa müsabakalarına çıkıp, hem şehrimizi hem de ülkemizi başarıyla temsil etmek istiyoruz" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mehmet Güzgülü de katıldıkları ilk turnuvada 1 altın 2 bronz madalya kazanan karate takımını tebrik ederek; başarılarının devamını diledi. - MANİSA

Manisa BBSK karatecilerinden 1 altın, 2 bronz madalya
Manisa BBSK karatecilerinden 1 altın, 2 bronz madalya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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