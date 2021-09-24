Manisa BBSK Judo Federasyonu Başkanı'nı ağırladı

MANİSA (Bültenler) - Manisa Büyükşehir Belediyespor'un amatör branşlarda sporculara önemli katkılar sağladığını ve bunun da başarı getirdiğini belirten Güzgülü, judo branşında da önemli yıldız isimlerin Büyükşehir Belediyespor bünyesinden çıktığına dikkat çekti.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mehmet Güzgülü'ne nezaket ziyaretinde bulundu. Manisa BBSK yönetim kurulu üyeleri Orhan Haşim Elmalı ve Engin Altun da hazır bulunduğu ziyarette, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz, Başkan Güzgülü'ne David B. Yoffie tarafından yazılan 'Judo Stratejisi' adlı kitabını hediye etti. Ziyaretleri nedeniyle Huysuz'a teşekkür eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mehmet Güzgülü, kulübün çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un amatör branşlarda sporculara önemli katkılar sağladığını ve bunun da başarı getirdiğini belirten Güzgülü, judo branşında da önemli yıldız isimlerin Büyükşehir Belediyespor bünyesinden çıktığına dikkat çekti. Güzgülü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün spora yönelik vizyonunun kendilerine güç verdiğini de sözlerine ekleyerek, bu vizyonun çocuklara ve gençlere gelecek adına ümit ışığı olduğunu ifade etti.

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